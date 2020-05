Conférence de presse sur l'organisation de la Conférence et le Salon numérique ITU Digital World 2020, le 19 décembre 2019, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En raison de l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19, la Conférence et le Salon numérique ITU Digital World auront lieu à Hanoï en septembre 2021 au lieu de septembre 2020 comme prévu dans le plan initial, a annoncé jeudi le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication.

La prorogation de la Conférence et du Salon numériques ITU Digital World a été discutée par le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, et le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao.

L’événement qui devrait attirer environ 5.000 délégués venus de plus de 100 pays membres de l’UIT, vise à assurer la santé, la sûreté de tous les participants et le succès de l’événement.

Dans le contexte de la propagation de la pandémie de COVID-19, les technologies de l’information sont devenues un outil efficace pour prévenir, détecter et diagnostiquer la maladie. Pour la première fois, les solutions et plateformes numériques sont utilisées à grande échelle pour faire face à la pandémie mondiale. Les pays ont besoin d'une action urgente pour garantir un accès équitable aux services des technologies de l'information au service de l'intérêt de tous.

Affirmant le rôle important des technologies de l'information durant la période de la pandémie de COVID-19, le gouvernement vietnamien et l'UIT appellent les dirigeants mondiaux, les gouvernements et les secteurs de technologie à se joindre, à résoudre les défis et à renforcer les mesures de coordination numérique dans ce contexte.



Dans le contexte actuel, les événements internationaux tels que "ITU Digital World 2021" deviendront un rendez-vous pour la communauté mondiale des technologies de l'information d’apprendre, de partager des connaissances, de discuter et de connecter. –VNA