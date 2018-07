Séance de travail entre la délégation de la Confédération générale du travail du Vietnam (à droite) et les dirigeants du SNTUC. Photo: laodong.vn



Singapour (VNA) - À l'invitation du Congrès national des syndicats de Singapour (SNTUC), une délégation de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) conduite par son vice-président permanent Tran Thanh Hai a effectué une visite de travail à Singapour du 17 au 20 juillet pour acquérir des expériences de ce pays.



Lors de l’entretien avec les dirigeants du SNTUC, la délégation vietnamienne a écouté un rapport de Patrick Tay Teck Guan, assistant du secrétaire général, membre du Comité permanent du SNTUC et membre du Parlement, lequel a mis l’accent sur les changements de la structure de direction, les priorités actuelles de l’organisation syndicale singapourienne, ainsi que certains défis auxquels sont confrontés les travailleurs et les syndicats de Singapour dans le contexte de la révolution 4.0 et du vieillissement de la population nationale.



De son côté, Tran Thanh Hai a informé la direction du SNTUC des questions que la Confédération générale du travail du Vietnam devrait régler avant son 12e Congrès. Il a également dévoilé des efforts déployés par l’organisation syndicale vietnamienne pour protéger les droits et intérêts légitimes des syndicalistes et des travailleurs.



La CGTV et le SNTUC ont convenu d’intensifier leur coopération dans un avenir proche, en particulier le soutien à la coopération, le partage d'expériences et le transfert du mode de gestion entre les entreprises sociales du SNTUC et le Comité de gestion du projet pour le développement du complexe syndical du Vietnam.



Dans le cadre de la visite, la délégation vietnamienne a acquis des expériences sur le développement, la gestion et le fonctionnement des entreprises sociales du SNTUC. Le SNTUC compte près d'un million de membres et possède de nombreuses expériences à propos de développement et d'exploitation d'entreprises sociales offrant des services et des avantages aux syndicalistes afin de connecter efficacement les membres des syndicats et l’organisation syndicale.



Elle a étudié le modèle de "SNTUC Enterprise", entreprise sociale détenant de nombreuses actions d'autres entreprises sociales du SNTUC, à travers laquelle l’organisation syndicale singapourienne effectue la gestion, le contrôle et la garantie des ressources financières pour maintenir l'orientation des activités au service des intérêts des syndicalistes.



En outre, la délégation de la CGTV a travaillé avec certaines entreprises sociales du SNTUC à propos de la structure d’organisation, de la gestion et du fonctionnement; du contenu et de la forme du bien-être supplémentaire pour les membres; de la structure et du mode d’adhésion... Le bien-être supplémentaire et les services des entreprises sociales de la SNTUC sont un modèle très efficace et créatif du syndicat singapourien.



Durant sa visite de quatre jours, la délégation vietnamienne a travaillé avec le Syndicat singapourien des employés publics (Amalgamated Union of Public Employees - AUPE), une entreprise sociale de l'AUPE, et avec la Fédération nationale des coopératives de Singapour ( Singapore National Co-operative Federation - SNCF). -VNA