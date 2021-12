Hanoi (VNA) – Au Vietnam, chaque citoyen a le droit d’aspirer au bonheur, à la sécurité et à la prospérité. Aussi le gouvernement s’emploie-t-il à redresser l’économie, durement frappée par la crise sanitaire, mais aussi à garantir les droits fondamentaux de tous, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du forum sur la quatrième révolution industrielle, organisé ce lundi à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre). Photo: VNA



La pandémie de Covid-19 exerce des impacts négatifs sur notre bien-être et nous rappelle à quel point les droits sociaux sont importants. L’homme étant au cœur de la stratégie de développement du pays, l’environnement, le bien-être, le progrès et l’équité sociale ne sauraient être sacrifiés sur l’autel de la croissance économique, a affirmé Pham Minh Chinh.

La situation s’améliore. Après avoir en effet réussi à ralentir la propagation du virus, le Vietnam s’emploie désormais à redresser son économie. L’exécutif table sur une croissance comprise entre 2,5 et 3% pour 2021, un objectif tout à fait atteignable compte tenu de la stabilité macroéconomique, du taux de l’inflation sous contrôle et du maintien des grands équilibres. Les activités d’import-export ont repris leur rythme et les chaînes de production et d’approvisionnement ont redémarré. La stabilité politique qui règne dans le pays et la sécurité qui en découle permettent de rassurer les populations et les investisseurs étrangers, qui commencent à revenir nombreux au Vietnam.

Pour répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle, le Vietnam a mis en place un programme national de transition numérique pour 2025, qui vise à mettre le pays entier au diapason des nouvelles innovations technologiques.

En 2021, le Vietnam a adressé au Conseil des droits de l’homme de l’ONU son premier rapport de mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations qu’il a accepté de suivre dans le cadre de l’Examen périodique universel. De ce rapport, il ressort que les progrès enregistrés par notre pays en matière de droits de l’homme ont permis d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens et de dynamiser sa croissance, conformément aux objectifs fixés dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien.

Pour ce qui est de son redressement socioéconomique, le Vietnam entend renforcer la résilience du secteur sanitaire, garantir le bien-être social, soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire, investir dans les infrastructures numériques et stratégiques, perfectionner les institutions et améliorer son environnement d’affaires. Pour le gouvernement vietnamien, garantir les droits de l’homme signifie faire en sorte que les 100 millions de Vietnamiens soient heureux, aient une vie prospère, démocratique, sereine et sécurisée. «Il s’agit de la conception la plus humaine qui soit des droits de l’homme», a conclu le Premier ministre Pham Minh Chinh. – VOV/VNA