Journée du Vietnam tenue le 28 août à Bratislava en Slovaquie. Photo: baoquocte.vn

Bratislava (VNA) – Le gouvernement slovaque est sur le point de reconnaître officiellement la communauté vietnamienne sur son sol en tant que 14e minorité ethnique de ce pays d’Europe centrale, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyên Tuân, lors de la « Journée du Vietnam » le 28 août à Bratislava.

Il s’agira d’un honneur pour la communauté vietnamienne en Slovaquie, et d’un témoignage du rôle actif et de l’intégration profonde des Vietnamiens à l’étranger, a affirmé le diplomate.

De son côté, le président de l’Association des Vietnamiens en Slovaquie, Vo Phuong, a exprimé son souhait d’édifier une communauté de plus en plus prospère, de promouvoir l’image des Vietnamiens et de contribuer au développement des relations entre les deux pays.

Le Vietnam et la Slovaquie ont établi leurs relations diplomatiques en 1950. Le commerce entre le Vietnam et la Slovaquie a atteint plus d'un milliard de dollars en 2020. À la mi-2022, la Slovaquie était au 45e rang parmi les 135 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total de 140,8 millions de dollars. -VNA