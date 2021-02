L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc et son épouse à la rencontre en ligne organisé le 5 février à l’occasion du Nouvel An lunaire 2021. Photo: VNA

Washington (VNA) – L’Ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé le 5 février, une rencontre en ligne à l’occasion du Nouvel An lunaire 2021 avec la participation de plus de 200 Vietnamiens, amis américains et internationaux vivant à Hanoï et dans plusieurs États américains.

L'ambassadeur Ha Kim Ngoc a informé des réalisations vietnamiennes en matière de lutte contre le COVID-19, de développement socioéconomique et de protection des citoyens vietnamiens à l’étranger.

Les réalisations du pays et les résultats de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis sont dues à des contributions de la communauté vietnamienne à l’étranger et au soutien accodé par des amis américains et internationaux, a-t-il souligné.

La communauté vietnamienne et les amis américains ont envoyé de l'un à l'autre leurs meilleurs vœux et ont prié pour une Nouvelle année 2021 pacifique et réussie. -VNA