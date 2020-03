Dà Nang (VNA) – La conférence des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN s’est tenue mercredi 4 mars à Dà Nang (Centre) sous la houlette du vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation de la SOM ASEAN du Vietnam, Nguyên Quôc Dung.

Vue de la SOM de l’ASEAN, le 4 mars à Dà Nang. Photo: baoquocte.vn



La conférence a examiné la mise en œuvre des résultats de la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM Retreat) qui avait eu lieu les 16 et 17 janvier à Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

Les responsables ont discuté des préparatifs du 36e Sommet de l’ASEAN et ses conférences connexes prévus les 8 et 9 avril à Da Nang. Ils se sont mis d’accord sur l’agenda du Sommet commémoratif des 45 ans des relations ASEAN – Nouvelle-Zélande prévu le 9 avril, juste après le 36e Sommet de l’ASEAN.

Les officiels se sont exprimés sur la réalisation des priorités et des initiatives proposées par le Vietnam en 2020 sous le thème «ASEAN : Cohésive et réactive», notamment le bilan à mi-mandat du processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN jusqu’en 2025, de la mise en œuvre de la Charte de l’ASEAN et la coopération sous-régionale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung a affirmé la volonté du Vietnam de bien assumer son rôle de président de l’ASEAN, y compris le renforcement de la construction de la Communauté de l’ASEAN, l’élargissement des relations extérieures du bloc régional.

Au regard de l’évolution complexe de l’épidémie du nouveau coronavirus, il a affirmé que le Vietnam est une destination sûre et que le pays a pris de nombreuses mesures pour assurer la sécurité et la santé des délégués.

Cette conférence sera suivie les 5 et 6 mars par une SOM spéciale de l’ASEAN, la 9e réunion du groupe de travail du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACCWG) et une réunion consultative conjointe (JCM) de l’ASEAN. –VNA