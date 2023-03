Lors de la célébration. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Commission des aspirations du peuple du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a célébré le 28 mars le 20e anniversaire de sa fondation (17 mars 2003).Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, a remis l'Ordre du Travail de deuxième classe à la Commission des aspirations du peuple.Le chef de la Commission des aspirations du peuple, Duong Thanh Binh, a déclaré que depuis sa fondation, sa Commission s’était toujours efforcée de contribuer à renforcer la confiance du peuple envers le Parti et l'Etat.La Commission est un "canal" important permettant aux électeurs d'envoyer leurs aspirations à l’organe législatif, à l’organe exécutif et à l’organe judiciaire, a-t-il affirmé.De son côté, le vice-président permanent de l'AN, Tran Thanh Man, a réaffirmé l'intérêt particulier du Parti et de l'État pour le travail concernant les aspirations du peuple. Il a demandé à la Commission des aspirations du peuple de continuer à s'acquitter avec succès des tâches assignées pour être digne de la confiance des habitants de tout le pays.- VNA