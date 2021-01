Un colloque en ligne sur la Mer Orientale. Photo: Vietnam+

Berlin (VNA) - La commission des AE du Parlement allemand a présidé en ligne le 15 janvier à Berlin un colloque sur la question de Mer Orientale, avec la participation des associations et experts vietnamiens en Allemagne.

Selon la docteure Daniela De Ridder, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et du sous-comité de la prévention civile des crises, de la gestion des conflits et de l'action intégrée, le Parlement et le gouvernement allemands s'intéressent beaucoup à la sécurité en Mer Orientale lors de ces derniers temps. Appréciant les efforts et la volonté des participants, elle a promis de discuter avec les députés pour aborder la question de Mer Orientale au sein de la République fédérale d'Allemagne.

En outre, elle a souhaité que de nombreux colloques similaires soient organisés sous différentes formes.

Les délégués participent au colloque sur la Mer Orientale. Photo: Vietnam+

Lors du colloque, certains intellectuels et représentants des associations des Vietnamiens en Allemagne ont informé de la situation mise à jour, des questions juridiques et du statut quo en Mer Orientale. Parmi eux, il faut compter le professeur et docteur Nguyen Van Thoai de l'Université de Trier, le docteur Nguyen Viet Anh, vice-président du Réseau d'innovation et de créativité Vietnam - Allemagne et président de l'Association des étudiants vietnamiens en Allemagne, l'avocat Truong Loan, présidente de l'Association des juristes Allemagne-Vietnam, Le Hong Cuong, président de l'Association Tan Trao, etc. -VNA