Hanoï, 16 novembre (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 33e réunion du 14 au 16 novembre à Hanoï sous la présidence de son chef Tran Cam Tu, au cours de laquelle elle a examiné les mesures disciplinaires prises à l'encontre de certaines organisations et membres du Parti.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Concernant les actes répréhensibles commis par le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province centrale de Quang Nam, la Commission a déclaré que le Comité avait violé les principes du centralisme démocratique et les règles de travail, avait fait preuve d'un manque de responsabilité et avait relâché sa direction et ses orientations, ce qui a entraîné le Comité populaire provincial et de nombreuses organisations et individus violant les règlements du Parti et les lois de l'État dans la lutte contre le COVID-19, l'accueil des citoyens rentrant chez eux pour la prévention de la pandémie, la gestion et l'utilisation des terres pour certains projets d'investissement et la mise en œuvre de projets/contrats gérés par l'Advanced International JSC (AIC). En conséquence, plusieurs responsables et membres du Parti font face à des poursuites pénales.Les violations susmentionnées ont eu de graves conséquences, causant d'importantes pertes financières et matérielles à l'État. Ils ont également suscité une opinion publique négative, nuisant à la réputation de l’organisation du Parti et des autorités locales.La responsabilité des violations et des manquements ci-dessus incombe au Comité permanent du Comité provincial du Parti pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 ; la Délégation du Parti du Conseil populaire provincial pour le mandat 2016-2021 ; et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour les mandats 2016-2021 et 2021-2026, ainsi qu'un certain nombre de responsables.La Commission a décidé d'exclure du Parti Le Ngoc Tuong, directeur du service provincial des Relations extérieures et ancien directeur adjoint du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que Nguyen Van Van, directeur adjoint du service de la Santé.Than Duc Suu et Nguyen Van Tho ont été démis de leurs fonctions respectives en tant que membre de l'organisation du Parti du ministère provincial des Finances pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 et membre de l'organisation du Parti du service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025.La Commission a donné un avertissement à titre de mesure disciplinaire au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021, au Comité du Parti du service des Finances pour le mandat 2015-2020, au Comité du Parti du service du Plan et de l’Investissement pour le mandat 2015- 2020, le Comité du Parti du service de la Construction pour les mandats 2015-2020, 2020-2025 et le Comité du Parti du service des Ressources naturelles et de l'Environnement pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025, ainsi que Dinh Van Thu, Nguyen Hong Quang, Huynh Khanh Toan, Nguyen Phu et Tran Thanh Ha.Il a également réprimandé le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2025, la Délégation du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021 ainsi que Le Tri Thanh, Mai Van Muoi, Nguyen Thanh Hong et Tran Ba Tu.Un avertissement a également été donné à titre de mesure disciplinaire au Comité du Parti du Département d'exécution des jugements civils de la municipalité de Can Tho pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025.La Commission a également souligné les violations et les lacunes des Comités chargés des affaires du Parti du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du Comité gouvernemental pour les affaires des minorités ethniques et du Comité permanent du Comité provincial du Parti de Long An.- VNA