Hanoi, 4 janvier (VNA) - À l’approche du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la Commission centrale de Propagande et d’Éducation doit superviser l’installation du centre de presse et la mise en service du portail d’information de cet évènement majeur.

Le président de la Commission centrale de Propagande et d’Éducation lors de la conférence. Photo : VNA

C’est ce qu’a souligné le président de la Commission Vo Van Thuong, qui est également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, lors de la conférence du 4 janvier qui a examiné les performances de la Commission en 2020 et lancé les tâches pour cette année.

Le volume d’informations à diffuser à l’étranger étant considérable, il est nécessaire de se préparer minutieusement, a-t-il déclaré.

Saluant les efforts et les réalisations de la Commission, il a noté qu’elle devait veiller à ce que la Résolution du 13e Congrès national du Parti soit diffusée plus rapidement.

En outre, il doit mener à bien son plan de travail 2021 dès le début de l'année tout en continuant à réformer son travail du personnel et en créant un environnement favorable pour que son personnel puisse mettre en jeu ses capacités et ses forces, a déclaré Vo Vo Van Thuong.

Pour 2021, a-t-il ajouté, la Commission suivra de près les instructions émises par le Bureau politique et le Secrétariat; coordonnera de manière proactive avec les ministères, les agences centrales et les localités; donnera des propositions, et guidera la mise en œuvre de la directive du Bureau politique sur la vulgarisation et la réalisation de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Il est également appelé à poursuivre l’accomplissement de tâches importantes liées à la théorie politique, à la défense des fondements idéologiques du Parti et à donner des orientations sur les communications, la presse, la publication, la culture et les opinions publique.

En 2020, la Commission centrale de Propagande et d’Éducation a mis tout en œuvre aux fins de garantir à la population une information fiable et de qualité.

Elle a également relayé à l’intérieur et à l’extérieur du pays les stratégies de développement socio-économique, diplomatique et de sécurité nationale du Parti. – VNA