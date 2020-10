Les efforts du Vietnam pour améliorer son secteur fiscal avaient permis de faire de grandes économies. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La collecte du budget de l’État au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint 975,3 billions de dôngs (42,4 milliards de dollars), soit 64,5% du bilan prévu et soit une baisse de 11,5% sur un an, selon le ministère des Finances.



Sur le total, les recettes du budget central ont rempli 60,4% de l’estimation et les recettes du budget local 69,8%.



Le ministère a déclaré que le secteur avait déployé des mesures pour atteindre l’objectif le plus élevé de collecte budgétaire en 2020 et renforcé la gestion des recettes, la prévention des pertes de revenus, la contrebande, la fraude commerciale et les prix de transfert, et la réduction des dettes fiscales; tout en se concentrant sur l’examen des dettes fiscales des succursales et la classification des groupes de dettes fiscales récupérables et irrécouvrables.



Pendant ce temps, les dépenses totales du budget de l’État en neuf mois s’élevaient à plus de 1.113 billions de dôngs, soit 63,7% de l’estimation, en hausse de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Les dépenses visaient à répondre à la demande de développement socio-économique, de défense et de sécurité, de gestion étatique et le paiement des dettes ainsi que la prévention des épidémies et l’atténuation des catastrophes naturelles.



A la date du 24 septembre, 17,49 billions de dôngs avaient été payés pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 et le soutien aux personnes touchées.



Durant le reste de l’année, le ministère demandera au Département général de la fiscalité de se concentrer sur le recouvrement des dettes fiscales et de rendre les informations publiques conformément à la Loi sur la gestion fiscale.



En outre, le ministère continuera d’évaluer la collecte du budger de l’État en 2020 conformément aux scénarios de croissance économique, tout en établissant des rapports sur la gestion des dépenses budgétaires pour le quatrième trimestre, et en se coordonnant avec les agences compétentes pour accélérer les progrès de l’allocation et du décaissement des capitaux. – VNA