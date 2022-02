La porte frontalière Hekou - Lao Cai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Chine a suspendu l'importation de marchandises vietnamiennes via sa porte frontalière Hekou qui s'associe à Lao Cai du Vietnam en raison de la pandémie de COVID-19.



Selon le chef adjoint du Conseil de gestion de la zone économique de Lao Cai, Ha Duc Thuan, le conseil avait informé via la hotline de la part chinoise que la suspension était due à la détection de nouveaux cas de COVID-19 dans le district chinois et que l’isolement de Hekou et les tests sur tous ses résidents étaient appliqués.



La partie chinoise a également demandé la coordination de Lao Cai pour empêcher les camions d'entrer dans Hekou à partir du 17 février jusqu'à nouvel ordre. Cependant, le retour des camions vides se fera toujours normalement.

Le Conseil de gestion de la zone économique de Lao Cai a été invité à informer les agences et les entreprises concernées de cette suspension. -VNA