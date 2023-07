Phnom Penh, 14 juillet (VNA) - Le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) a annoncé avoir approuvé 113 nouveaux projets d'investissement et d'expansion avec un capital social combiné d'environ 1,1 milliard de dollars au premier semestre de cette année, dont près de 65% provenaient d'investisseurs chinois.

Des responsables cambodgiens et des investisseurs étrangers visitent la zone économique spéciale (SSEZ) de Sihanoukville dans la province de Preah Sihanouk en avril. (Photo: phnompenhpost.com)

Selon le rapport de CDC, les investisseurs locaux représentaient près de 20% du capital social au cours de la période de six mois. Viennent ensuite sur la liste des nationalités le Vietnam (6,64%), les Seychelles (3,31%), la Thaïlande (1,77%), la République de Corée (1,70%), les Samoa (0,60%), les États-Unis (0,49%), Singapour (0,18 %) et la Suède (0,07 %).Ces entreprises devraient générer environ 122.000 nouveaux emplois, selon le rapport, ajoutant que le secteur industriel représentait le plus de projets, à 102 (90,27%), suivi de l'agriculture et de l'agro-industrie (7), du tourisme (3) et infrastructures (1).L'économiste de l'Académie royale du Cambodge, Ky Sereyvath, a reconnu que les principaux facteurs qui façonnent l'attrait du royaume en matière d'investissement comprennent ses accords commerciaux bilatéraux et régionaux ainsi que les changements plus récents apportés à son cadre juridique d'investissement, qui, a-t-il souligné, sont favorables dans toute une gamme de secteurs. .Il a déclaré que le pays recevait davantage d'investissements de taille moyenne, ce qui nécessitait des initiatives gouvernementales pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, encourager ces investissements et orienter le secteur vers les exportations.La Chine continue d'être le premier investisseur au Cambodge, principalement dans le secteur de la transformation, en grande partie en raison de la disponibilité d'une main-d'œuvre moins chère, a-t-il déclaré.Le 11 juillet, la CDC a approuvé quatre nouveaux projets d'investissement dans les provinces de Preah Sihanouk et Kampong Speu et la capitale de Phnmom Penh avec un capital d'investissement total