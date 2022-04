Photo: VNA

Hanoï (VNA) (VNA) - Le clip vidéo de la chanson officielle des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) intitulé "Let's Shine" sera officiellement publié à 20 heures le 18 avril.

Composé par le musicien Huy Tuan, la chanson « Let's shine » a été sélectionnée par le Comité d'organisation des SEA Games 31 comme chanson officielle de ces Jeux. Elle est interprétée par les artistes vietnamiens Tung Duong, Van Mai Huong, Ho Ngoc Ha, Isaac et Den Vau en deux langues vietnamienne et anglaise.

A travers des images émotionnels sur le paysage et le peuple du Vietnam, le clip vidéo "Let's Shine" suscite chez chacun la fierté nationale, l'esprit sportif noble, et favorise l'ascension de la jeunesse, pour les SEA Games 31 ayant pour thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte".-VNA