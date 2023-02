Hanoi (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) s’intéresse toujours à promouvoir l’amitié et le partenariat avec les organisations internationales du travail, en particulier les membres de l’ONU tels que l’Organisation internationale du travail (OIT), a déclaré son président Nguyên Dinh Khang.

Le président de la CGTV Nguyên Dinh Khang et la directrice régionale du Bureau de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique Chihoko Asada-Miyakawa. Photo: laodong.vn



Recevant mardi 21 février la directrice régionale du Bureau de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique Chihoko Asada-Miyakawa, il a déclaré que la CGTV avait reçu un soutien technique et financier efficace de l’OIT en général ainsi que du Bureau de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique et du Bureau de l’OIT au Vietnam.Diverses activités de coopération et projets de coordination ont été menés, notamment ceux sur le nouveau cadre des relations de travail, les travailleurs migrants, l’amélioration de l’emploi et la transition juste dans les mécanismes, a-t-il noté.Nguyên Dinh Khang a déclaré que par l’intermédiaire de l’OIT, la CGTV a eu accès à une expérience internationale utile, lui permettant de construire efficacement des relations de travail harmonisées et stables, améliorant ainsi les conditions de travail des travailleurs au Vietnam.Le responsable a déclaré à la directrice régionale du Bureau de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique que 71% du nombre total d’entreprises au Vietnam ont fondé leurs propres syndicats avec une convention collective de travail, couvrant plus de 6 millions de travailleurs.Chihoko Asada-Miyakawa a hautement apprécié la bonne coopération entre le Bureau de l’OIT au Vietnam et la CGTV au fil des ans, y compris dans la création d’emplois durables, et a salué la coordination de la CGTV et du gouvernement vietnamien.Les deux parties ont discuté de questions liées au bien-être social et des défis à venir, notamment les conflits dans le monde, les conséquences de la pandémie de Covid-19, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, qui ont affecté la vie et l’emploi des travailleurs.À cette occasion, le président de la CGTV a remercié Chihoko Asada-Miyakawa et le Bureau de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique d’avoir aidé la CGTV durant ces dernières années.Les deux parties ont partagé l’espoir d’une promotion continue des liens entre la CGTV et l’OIT, contribuant à renforcer la capacité de la CGTV à représenter et à protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs et des membres des syndicats, améliorant ainsi davantage les conditions de travail et de vie des ouvriers. – VNA