L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh et Secrétaire exécutive de la CESAP Armida Salsiah Alisjahbana. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) prend en haute considération le partenariat avec le Vietnam et s'engage à soutenir le Vietnam dans sa mise en œuvre des objectifs de développement durable.

C'est ce qu'a déclaré le 22 mars la Secrétaire exécutive de la CESAP Armida Salsiah Alisjahbana lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh, également représentant permanent du Vietnam auprès de la CESAP.

Réponse au changement climatique. Photo: kinhtemoitruong.vn



Lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté du thème de la 78e session de la CESAP prévue en mai, de la coopération entre le Vietnam et la CESAP.

Placée sous le thème "Un programme commun pour faire progresser le développement durable en Asie et dans le Pacifique", cette session annuelle s'orientera vers la promotion du multilatéralisme, de la coopération pour répondre aux défis et difficultés de la région afin d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Mme Armida Salsiah Alisjahbana a apprécié le rôle et les contributions du Vietnam au renforcement de la coopération et au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et du monde. Elle a exprimé son souhaite que le Vietnam participerait activement et partagerait de ses expériences lors de la 78e session de la CESAP.

Traitement des patients du COVID-19. Photo: VNA



Pour sa part, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire fiable et responsable de la CESAP.

Le Vietnam, comme de nombreux autres pays en développement, fait face à de nombreuses difficultés et défis, notamment dans la mise en œuvre de son engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Il a souhaité que la CESAP continue de soutenir et d'appeler les partenaires internationaux à soutenir le Vietnam en matière de ressources, de technologies et d'expériences. -VNA