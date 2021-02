La cérémonie funéraire de M. Truong Vinh Trong. Photo : VNA



Hanoï, 21 février (VNA) - La cérémonie funéraire de M. Truong Vinh Trong, ancien membre du Bureau Politique, ancien vice-Premier ministre, ancien président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti a débuté dimanche matin du 21 février à la province de Ben Tre au Sud et à la Maison funèbre nationale à Hanoï.

La cérémonie a été organisée selon les rites funéraires d’Etat par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président du Vietnam, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, les autorités de la province de Ben Tre et la famille du défunt.

secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a envoyé une couronne de fleurs pour rendre hommage au défunt dirigeant Nguyen Vinh Trong.

A Ben Tre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man sont venus rendre hommage à Truong Vinh Trong.

Des dirigeants sont venus rendre hommage à M. Truong Vinh Trong. Photo : VNA



Des délégations de nombreux organes et organisations vietnamiens, dont la Commission centrale de l’organisation du Parti, la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, le Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, le Comité provincial du Parti de Ben Tre, le Conseil populaire de Ben Tre, le Comité populaire de Ben Tre, sont aussi venues.

La cérémonie funéraire de Truong Vinh Trong a lieu le même jour à la Maison funèbre nationale à Hanoï, en présence de dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organes et de responsables de localités.

Dans le registre de deuil, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé de grandes contributions de M. Trong à la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et de la nation. Il est un exemple d’un style de vie simple, d’une noble qualité révolutionnaire, d’une bonne volonté insouciante, d’une personne toujours préoccupée par les intérêts du Parti, du pays et du peuple.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan exprime ses condoléances dans le registre de deuil. Photo : VNA



Dans ses adieux à M. Trong, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé une compassion infinie pour l’ancien dirigeant vietnamien, un cher frère, un dirigeant offrant de tout cœur au pays et au peuple.

Pour sa part, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a fait l'éloge de M. Trong en tant que dirigeant exemplaire, toujours dévoué et responsable de son travail ; toujours proche des amis et collègues.

Truong Vinh Trong (connu sous le nom Hai Nghia), né le 11 novembre 1942 dans la commune de Binh Hoa, dictrict de Giong Trom, province de Ben Tre.

Il commença à participer aux activités révolutionnaires en janvier 1960. Il adhéra au Parti le 25 octobre 1964. Il fut membre suppléant du Comité central du Parti du 6e mandat ; membre du Comité central du Parti pour les 7e, 8e, 9e, 10e mandats ; secrétaire du Comité central du Parti pour les 9e et 10e mandats ; membre du Bureau politique du 10e mandat ; député de l’Assemblée nationale pour 8e, 11e législatures ; ancien président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre.



Durant sa carrière révolutionnaire de plus de 60 ans, Truong Vinh Trong eut de nombreuses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il obtint l’Ordre Ho Chi Minh, l’Insigne de 55 ans de membre du Parti et plusieurs autres distinctions honorifiques.

Il est décédé le 19 février 2021, à 03h25, à son domicile après une période de grave maladie, en dépit des efforts de soins et de traitements du Parti, de l’Etat, de professeurs et médecins, et de sa famille.

Les visites de condoléances continuent jusqu’à 19h00 au Comité populaire de Ben Tre.

La cérémonie commémorative aura lieu lundi 22 février à 09h00 au Comité populaire de Ben Tre.

La cérémonie d’enterrement est prévue le même jour, à 11h00, au cimetière des Morts pour la Patrie de la province de Ben Tre. - VNA