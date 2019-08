Les ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN en Australie. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Le Comité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a organisé le 13 août dans la capitale australienne Canberra une cérémonie pour célébrer le 52e anniversaire de la fondation de ce bloc (8 août).

L'événement a vu la présence du gouverneur général de l'Australie David Hurley et de son épouse, des ambassadeurs et diplomates des pays de l'ASEAN, ainsi que de nombreux hauts responsables du parlement et du gouvernement australiens. L’ambassadeur du Vietnam, Ngo Huong Nam et des membres des organes de représentation du Vietnam en Australie ont également assisté à la cérémonie.

Prenant la parole, l'ambassadeur du Myanmar, Tha Aung Nyun, également président tournant du Comité de l'ASEAN à Canberra, a déclaré qu'après 52 ans, l'ASEAN était devenue une communauté politiquement cohérente, économiquement intégrée et socialement responsable, tournée vers les peuples. Ses pays membres sont restés unis dans la diversité, et ont développé et géré ensemble leurs différences de manière positive et constructive.

L’ASEAN s’oriente vers la construction complète d'une communauté commune qui a été créée le 31 décembre 2015. À cette fin, ses membres s’engagent à travailler efficacement avec les partenaires de dialogue du bloc et les autres parties concernées, tout en maintenant sa centralité et sa solidarité, a-t-il souligné.

Quant aux relations entre l'ASEAN et l'Australie, l'ambassadeur du Myanmar a salué les progrès obtenus dans leurs relations de dialogue au cours de ces 44 dernières années. Il a affirmé que l'ASEAN se félicitait du soutien de l'Australie à son rôle central et s'engageait à coopérer avec le pays par le biais de mécanismes présidés et dirigés par l'ASEAN.

Le diplomate a souligné les avancées dans les relations économiques ASEAN-Australie ces dernières années. Les échanges bilatéraux ont atteint 65,5 milliards de dollars en 2018, ce qui en fait le 7e partenaire commercial de l’ASEAN parmi ses partenaires de dialogue.

Dans le même temps, l’environnement d’affaires des deux parties ont été améliorées grâce à la suppression des barrières commerciales dans le cadre de l'accord de libre- échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA). Elles travaillent ensemble pour parvenir à la signature du partenariat économique global régional (RCEP) entre dix pays membres de l'ASEAN, l'Australie et certains autres pays, a-t-il ajouté.

Le gouverneur général de l'Australie David Hurley a affirmé le soutien de son pays et sa grande estime pour le partenariat de dialogue entre l’Australie et l’ASEAN.

Il a souligné que les forums régionaux axés sur l'ASEAN mais ouverts aux partenaires internationaux fournissent à l'Australie et à d'autres partenaires des mécanismes pour un engagement bilatéral et multilatéral efficace dans la région. -VNA