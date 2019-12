La cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à Nay Pyi Taw. Photo: VNA

Nay Pyi Taw (VNA) – La cérémonie d’accueil officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et d’une délégation de haut rang du Vietnam, en visite officielle du 16 au 18 décembre au Myanmar, a eu lieu mardi à Nay Pyi Taw, sous l’égide du président birman, U Win Myint.

Les deux Premiers ministres ont passé en revue le grade d’honneur. Après la cérémonie d’accueil, ils ont effectué une entrevue.

Durant son séjour, le Premier ministre vietnamien aura également un entretien avec la conseillère d’Etat Aung San Suu Kyi, ainsi que des rencontres avec des dirigeants du parlement birman et des autorités de plusieurs localités. A cette occasion, un programme d’action sur la coopération bilatérale pour 2019-2024 devra être signé. Il s’agira d’un document important pour le partenariat intégral entre les deux pays, avec une vision à long terme et pour la durabilité.

Le Vietnam et le Myanmar ont établi leurs relations diplomatiques le 28 mai 1975. Ils partagent des intérêts communs dans le renforcement de la coopération et de l’amitié, le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, le développement continu de la Communauté de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Leur confiance politique mutuelle se renforce à travers les visites et contacts de haut niveau.

En avril 2018, les deux pays ont adopté une déclaration commune affirmant leur satisfaction devant les avancées de la coopération bilatérale. Ils ont signé des mémorandums de coopération dans les postes, les télécommunications et les technologies de l’information, ainsi que l’information. Ils sont en train d’élaborer un programme d’action sur leur partenariat intégral pour la période 2019-2024.

La visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat intégral, le Myanmar. Le Vietnam est prêt à coopérer avec le pays en tous domaines pour renforcer la confiance mutuelle et développer le partenariat bilatéral. -VNA