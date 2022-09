La centrale thermique O Mon I à Can Tho. Photo : VNA



Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) a publié la décision No 2447/QD-UBND approuvant la position d'investissement et l’investisseur pour le projet de la centrale thermique O Mon III.

Selon la décision signée par Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire municipal, Electricité du Vietnam (EVN) est l'investisseur du projet de centrale thermique O Mon III qui nécessite un investissement total de 27.596 milliards de dongs (1,19 milliard de dollars).

La centrale thermique sera implantée dans le Centre d’électricité d’O Mon dans l’arrondissement éponyme et couvrira une superficie totale d'environ 8.342 ha.

L'objectif du projet est de construire une centrale thermique à turbine à gaz à cycle combiné, afin de fournir une source d'énergie stable pour la région du Sud en particulier et le système électrique national en général, d’assurer la sécurité énergétique nationale, l'approvisionnement et la sécurité en électricité.

NLe Centre de direction de la centrale thermique O Mon 1. Photo : VNA



La centrale thermique O Mon III devrait être mise en chantier au premier trimestre 2025, recevoir du gaz au troisième trimestre 2027 et produire de l'électricité commerciale au quatrième trimestre 2027 (fournissant de l'électricité au système électrique national). La durée d'exploitation du projet est de 31 ans, entre 2021 et 2052.

Outre la centrale thermique O Mon III, EVN est également l'investisseur de deux autres projets au Centre d’électricité d’O Mon que sont la centrale thermique O Mon I (d'une capacité de 660 MW) et la centrale thermique O Mon II, qui devra être mise en chantier au deuxième trimestre 2023 et nécessiter un investissement total de 1,3 milliard de dollars. Il s'agit du plus grand projet à investissement étranger dans la ville. - VNA