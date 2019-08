La centrale hydroélectrique de Lai Chau. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie de publication de la décision N° 419/QĐ-TTg du Premier ministre sur l'inscription de la centrale hydroélectrique de Lai Chau sur la liste des ouvrages importants d'un point de vue sécurité nationale, a été organisé lundi matin, dans la ville de Lai Chau.

Elle a été organisée par le ministère de la Sécurité publique, le Comité populaire de la province de Lai Chau (Nord) et le groupe Électricité du Vietnam (EVN).

La centrale hydroélectrique de Lai Châu a été inaugurée le 20 décembre 2016. Mise en chantier en 2011, cette centrale d'une puissance de 1.200 MW, est un ouvrage d'envergure nationale. Lai Châu est la 3e plus grande centrale hydroélectrique construite sur la rivière Dà (rivière Noire), après celles de Son La (2.400 MW) et de Hoa Binh (1.920 MW). Ces trois centrales peuvent produire chaque année environ 25 milliards de kWh, représentant un tiers de la production électrique nationale.

Avec les centrales hydroélectriques de Hoa Binh et de Son La, elle permettra en outre de limiter les crues pendant la saison des pluies, tout en assurant l'approvisionnement en eau des basses régions durant la saison sèche, au service du développement socioéconomique comme de la sécurité et de la défense des provinces de Lai Châu, Diên Biên et, plus largement, de toute la région Nord-Ouest. -VNA