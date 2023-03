Des responsables vietnamiens et italiens lors de la cérémonie du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade d'Italie au Vietnam a célébré ce jeudi 23 mars à Hanoï le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973-23 mars 2023).



S'exprimant lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, l'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, a souligné qu’il s’agissait d’une bonne occasion pour revoir le processus de développement des relations entre le Vietnam et l'Italie et pour ouvrir de bonnes opportunités de coopération entre les deux parties.



Au nom du gouvernement vietnamien, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a souligné qu'il y avait 50 ans, le Vietnam et l'Italie avaient établi des relations diplomatiques. Après un demi-siècle, les deux pays sont devenus des partenaires de coopération fiables dans de nombreux domaines allant de la politique, la diplomatie, l'investissement, les affaires à la culture, le tourisme, l'éducation et la formation. En 2013, le reclassement des relations diplomatiques au niveau du partenariat stratégique a été une étape historique dans les relations bilatérales.



L'Italie est l'un des principaux partenaires du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie dans l'ASEAN, a-t-elle ajouté.



Elle s’est déclarée convaincue que les relations diplomatiques entre les deux pays se développeraient de plus en plus, en particulier dans le domaine des investissements et des affaires lorsque les deux pays tireront le meilleur parti des opportunités de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam et l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



L'année Vietnam-Italie 2023 verra de nombreuses visites de haut niveau ainsi que des événements culturels spéciaux dans les deux pays, ce favorisant ainsi davantage les bonnes relations entre le Vietnam et l'Italie à l'avenir. - VNA