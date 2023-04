Hanoi (VNA) – Pour la première fois, l’opéra classique italien "Cavalleria rusticana" (Chevalerie campagnarde) de Pietro Mascagni sera présenté au public de Hanoi dans le cadre d’une série d’activités célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie.

L'ambassadeur d'Italie au Vietnam Antonio Alessandro lors d'une conférence de presse. Photo: NDEL



Le programme, organisé par l’Orchestre symphonique de Saigon (SPO) en collaboration avec le Théâtre national d’opéra-ballet du Vietnam (VNOB) et l’ambassade d’Italie, apportera toute l’expérience musicale des scènes internationales à l’Opéra de Hanoi pendant deux soirées, les 15 et 16 avril.

On considère généralement cet opéra comme le premier témoignage officiel du vérisme musical. Le livret s’inspire d’une nouvelle brève et intense du romancier sicilien Giovanni Verga, chef de file du mouvement littéraire italien appelé le vérisme. Elève de Ponchielli, le jeune Pietro Mascagni n’était qu’un obscur professeur de musique quand son opéra, représenté à Rome avec un immense succès, le rendit célèbre dans le monde entier.

C’est le matin de Pâques dans un village sicilien. Une jeune fille triste et inquiète, Santuzza, est à la recherche de son amant Turridu qui l’a trahie pour renouer avec Lola son ancienne fiancée, qu’il a retrouvée mariée au riche Alfio à son retour de l’armée. Santuzza essaie vainement de reconquérir son amant. Folle de jalousie, elle dénonce Lola et Turridu à Alfio, le mari trompé. Dès lors, le destin de Turridu est scellé. Alfio le provoque en duel. Après avoir fait ses adieux à sa mère, Turridu se rend au rendez-vous fatal.

"La représentation de l’opéra classique italien à Hanoi sera l’occasion de présenter au public de la capitale les beautés uniques de la culture italienne", a partagé l’ambassadeur d’Italie au Vietnam Antonio Alessandro lors d’une conférence de presse tenue le 6 avril à Hanoi.

L’équipe de SPO et VNOB, avec la participation de plus de 200 artistes, ont consacré de nombreux mois à peaufiner des performances aux normes internationales, de la mise en scène, à la conception des costumes jusqu’à chaque morceau de musique, les déplacements sur scène...

Fan Ting, avec plus de 40 ans en tant que maître de concert à Hong Kong (Chine), assumera le poste de chef d’orchestre et un orchestre de musiciens talentueux du pays et de l’étranger fera revivre les mélodies classiques intemporelles. La pièce sera dirigée par la directrice générale Cindy Leung, qui a contribué au succès de nombreux opéras, grands et petits, au fil des décennies, gage de qualité de la représentation. – VNA