Une capture d'écran du jeu vidéo Une capture d'écran du jeu vidéo blockchain Axie Infinity . Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Axie Infinity - un jeu vidéo blockchain produit par trois Vietnamiens et deux étrangers, est en train de devenir un phénomène mondial avec une capitalisation boursière allant jusqu'à 2,5 milliards de dollars.

Selon des données de Coinmarketcap, la valeur de chaque pièce AXS (jeton d'Axie Infinity) s'est établie à 41,51 dollars. Le volume de transactions au sein du jeu au cours des 24 dernières heures a atteint 2,9 milliards de dollars. Environ 61 millions de pièces AXS sont en circulation.

Sur le marché mondial, Axie Infinity est actuellement le jeu blockchain le plus rentable au monde. Ses revenus au début de juillet 2021 ont atteint 386 millions de dollars, et selon des données de Token Terminal, ils étaient estimés à 90 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.

Axie Infinity, un univers d’animaux numériques où les joueurs combattent, élèvent et échangent de jolies créatures appelées Axies, est développé par la start-up Sky Mavis. Fondée en 2018 par trois Vietnamiens et deux étrangers, Sky Mavis a levé en mai 7,5 millions de dollars du célèbre milliardaire américain Mark Cuban et de plusieurs investisseurs.

Sky Mavis est également la seule start-up d'Asie du Sud-Est soutenue par Ubisoft (l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde) lors du cinquième programme d'aide aux start-up pour 8 start-up internationales dans le domaine du divertissement social. -VNA