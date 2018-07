Hanoi (VNA) – La canicule sévissant dans les provinces du Nord et du Centre entraîne une forte hausse de la consommation d’électricité. Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a d’ailleurs annoncé un chiffre record: 725 millions de kWh utilisé le 4 juillet dernier sur l'ensemble du pays.

Le groupe EVN mobilise au maximum ses techniciens lors des activités de réparation et de maintenance pour garantir le bon fonctionnement du réseau.Photo: VNA

La vague de chaleur qui frappe le Nord et le Centre depuis les premiers jours du mois de juillet explique une consommation colossale d’électricité au quotidien. D’après le groupe Électricité du Vietnam (EVN), le 3 juillet, à l'échelle nationale, la consommation a atteint un nouveau record avec 723,9 millions de kWh, soit 72 millions de kWh de plus que lors du pic du 9 août 2017 (642 millions de kWh).Le même jour dans le Nord, la consommation a atteint près de 398 millions de kWh, en hausse de 16,6 millions de kWh par rapport au jour précédent, battant le record du 22 juin et du 2 juillet, et équivalant au total consommé par deux provinces du Nord pour un jour ordinaire. À Hanoï, toujours à la même date, ont été consommés près de 82 millions de kWh, en hausse de 2,7 millions de kWh par rapport au 2 juillet.Sur l'ensemble du pays, le 4 juillet, le volume d'électricité consommée a de nouveau crevé le plafond, avec 725 millions de kWh. Même jour et dans le Nord, la consommation électrique s'est élevée à 363,8 kWh. Dans la capitale, on a enregistré une augmentation notable, avec 85 millions de kWh ( 3 millions de kWh par rapport au 3 juillet).Consommation recordAuparavant, le 22 juin et le 2 juillet, EVN avait déjà annoncé des records de consommation dus à l’utilisation continue et massive des climatiseurs et ventilateurs.Pour garantir la sécurité du réseau tout en répondant aux besoins croissants, EVN a demandé à son Centre national de contrôle et de modération du système électrique de suivre de près la situation et d’être réactif dans la mise en œuvre du calendrier de réparation et de maintenance des lignes et des centrales.Afin de pallier aux risques d’incidents et de problème d’alimentation locale, EVN a recommandé aux administrations, entreprises et familles une utilisation économique."Il est déconseillé d'utiliser en même temps des appareils électriques de grande capacité tels que les climatiseurs, les cuisinières électriques, les chauffe-eau... Plus en détail, les familles sont appelées à mettre le climatiseur à un niveau minimal de 26°C", prescrit EVN. – CVN/VNA