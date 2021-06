La canicule doit continuer à sévir sur une grande partie du Nord jusqu’au 3-4 juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la canicule doit continuer à sévir sur une grande partie du Nord jusqu’au 3-4 juillet.

Le 29 juin, la chaleur doit se poursuivre dans la moyenne région, le delta du fleuve Rouge, dans la province de Hoa Binh et dans la région Centre, avec des températures maximales comprises entre 35°C et 38°C. Le taux d’humidité doit varier entre 40% et 60%. La durée des températures au-dessus de 35°C dans une journée varie de 10 à 18 heures.

A Hanoï, le thermomètre devra atteindre 37°C-39°C.

La prolongation du temps caniculaire peut causer des problèmes de santé tels que coups de soleil, crampes, évanouissements, coup de chaleur..., dont le plus dangereux est le choc thermique.

Les experts recommandent aux gens de porter des vêtements de protection solaire et des lunettes de soleil lors des sorties, d'éviter l'exposition à un environnement à haute température pendant trop longtemps et de boire suffisamment d'eau. -VNA