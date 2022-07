Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la canicule devrait se poursuivre dans le Nord jusqu'au 28 juillet. Au Centre, elle devrait planer dans la région de la province de Thanh Hoa à celle de Phu Yen jusqu’au 29 ou au 30 juillet.

Le 25 juillet, la température au Nord s’élève à 35-36 degrés C, et plus de 35 degrés C de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue au Centre. Le 26 juillet, les maxima au Nord et dans la zone de Thanh Hoa à Phu Yen atteindraient de 35 à 37 degrés C.

En raison du chaud combiné à une faible humidité et de la demande accrue d’électricité, il existe des risques d’explosion et d'incendie dans les zones résidentielles. De plus, la canicule peut provoquer une déshydratation, un épuisement, un coup de chaleur pour le corps humain lorsqu'il est exposé à des températures élevées pendant une longue période. -VNA