La Bourse du Vietnam devient membre officiel de la WFE. Photo: WFE

Hanoï (VNA) - La Bourse du Vietnam (VNX) est désormais devenue membre officiel de la Fédération mondiale des bourses (WFE).Lors de la conférence annuelle 2023 de la WFE tenue du 19 au 21 septembre 2023, l'Assemblée générale de la fédération a voté l’adhésion de la Bourse du Vietnam.Cet événement constitue une étape importante dans le processus d'intégration de la Bourse du Vietnam, contribuant à promouvoir et à attirer les capitaux d'investissement étrangers sur le marché boursier vietnamien. Les filiales de la Bourse du Vietnam, dont la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) et la Bourse de Hanoï (HNX), bénéficieront également des mêmes avantages en tant que membres officiels.Auparavant, en 2022, la Bourse du Vietnam est devenue membre de l'Association des bourses de l'ASEAN (ASEAN Exchange), du Forum des marchés des obligations de l'ASEAN (ABMF) et de la Fédération des bourses d'Asie et d'Océanie (AOSEF). -VNA