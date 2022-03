Jakarta, 30 mars (VNA) - La Banque mondiale (BM) soutient les efforts du gouvernement indonésien pour se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19 tout en s'attaquant aux problèmes liés au changement climatique.



Les deux dernières années ont été difficiles, car la pandémie a provoqué des crises sanitaires, socio-économiques dans le monde, y compris en Indonésie, a déclaré la directrice nationale de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Satu Kähkönen, lors d'un forum d'affaires le 29 mars.



Selon Mme Satu Kähkönen, les efforts du gouvernement indonésien ont été extraordinaires et il a réussi à coordonner les ressources sanitaires et l'assistance sociale à travers le pays pour surmonter la pandémie.



L'économie indonésienne a mieux traversé la crise que les autres économies du monde, grâce à sa gestion macroéconomique intelligente, a-t-elle fait remarquer. Désormais, l'accent est mis sur le soutien à la reprise économique et la lutte contre le changement climatique, a-t-elle déclaré.



Le changement climatique est un défi qui déterminera les conditions en 2030, selon Mme Satu Kähkönen.



Pendant ce temps, l'Indonésie vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26% d'ici 2030 grâce à ses propres efforts et de 41% si elle est soutenue par la communauté internationale. L'Indonésie s'efforce également d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060 ou avant et se prépare à une transition dans le secteur de l'énergie.



Mme Satu Kähkönen a noté qu'entre 2016 et 2021, plusieurs augmentations importantes de l'investissement privé ont été enregistrées en Indonésie, avec 23 modes d'approche sous forme de partenariat public-privé, d'une valeur s'élevant à près de 13,25 milliards de dollars.

Selon Mme Satu Kähkönen, des réformes sont nécessaires pour harmoniser les réglementations afin d'accélérer le développement intelligent face au climat.- VNA