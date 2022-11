Le Caire, 8 novembre (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Trân Hông Ha a assisté à un événement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en réponse au changement climatique organisé le 8 novembre par le Groupe de la Banque mondiale (GBM).

L'événement a été organisé en marge de la 27e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm el-Cheikh, en Égypte.



S'exprimant lors de l'événement, le ministre Trân Hông Ha a présenté les projets, les solutions et les feuilles de route du Vietnam pour respecter les engagements en matière de changement climatique avec la Banque mondiale (BM).

Il a fait l'éloge des initiatives de la BM alors que le monde accélère le processus de transformation numérique.



La BM a aidé le Vietnam à réduire la pauvreté, à développer et à transformer les énergies vertes, numériques et énergétiques. Le Vietnam a apporté les changements nécessaires pour se connecter et s'unir aux pays dans le processus de mise en œuvre des projets financés par la BM, a-t-il déclaré.



Le ministre a suggéré à la BM de continuer à aider les pays à accéder aux fonds et à émettre une stratégie prioritaire pour la prochaine période.



Saluant les modèles de coopération de la Banque mondiale dans les programmes et projets d'assistance technique, il a déclaré que le Vietnam souhaitait que la Banque mondiale joue un rôle important dans la transformation énergétique et continue d'utiliser efficacement les ressources financières liées au changement climatique.



Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que les projets du Vietnam s'étaient avérés efficaces. La relation entre la BM et le Vietnam dans les projets de transformation est un modèle pour d'autres pays.



La Banque mondiale poursuivra son partenariat avec le Vietnam, en particulier dans la réponse au changement climatique, a-t-il déclaré.



David Malpass a également saisi cette occasion pour appeler les sponsors, la communauté internationale et le monde des affaires à mettre en place des fonds fiduciaires liés au climat.



Les pays doivent accélérer leurs efforts pour contrer les retombées du changement climatique et accélérer les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, a-t-il déclaré.- VNA

