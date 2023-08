Photo : VietnamPlus

Lors de la conférence de presse. Photo : VietnamPlus

Hanoï (VNA) - L'économie vietnamienne connaîtra une croissance de 4,7% en 2023 et se redressera progressivement pour atteindre 5,5% en 2024 et 6% en 2025, selon le dernier rapport publié le 10 août par la Banque mondiale (BM) sur la situation économique de ce pays.Le rapport montre que le taux de croissance économique du Vietnam est passé de 8% en 2022 à 3,7% au premier semestre de cette année.La demande domestique devrait rester le principal moteur de la croissance en 2023. La consommation privée restera stable, avec un taux de croissance annuel de 6%, légèrement inférieur au chiffre d'avant la pandémie de 7% en 2019.La BM a prévu que l'investissement contribuera à hauteur de 1,8 point de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut (PIB).Cette banque a prévu qu'en raison des incertitudes dans le monde, l'investissement privé augmentera légèrement de 4,3% par rapport à 2022, contre 8,2% en 2019, qui contribuera à hauteur de 1,2 point de pourcentage au PIB. Cependant, l'investissement public devrait augmenter de 9,5% par rapport à l'année précédente, contribuant à hauteur de 0,6 point de pourcentage à la croissance.Avec l'assouplissement des restrictions de liquidité et la poursuite de la publication par la Banque d'État du Vietnam de lignes directrices pour la restructuration des conditions de remboursement, le pays surmontera les contraintes financières des secteurs de l'immobilier et de la construction, aidant l'investissement privé à se redresser progressivement à partir de 2024, selon la BM.D'autre part, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmentera légèrement, passant d'une moyenne de 3,1% en 2022 à 3,5% en 2023. L'inflation de l'IPC se stabilisera à 3% en 2024 et 2025 sur la base de l'anticipation que les prix de l'énergie et les matières premières resteront stables au cours de l'année à venir.Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam, a déclaré que l'économie du Vietnam était confrontée à des défis dus à des facteurs internes et externes.Pour promouvoir la croissance économique, le gouvernement peut soutenir la demande globale via la promotion efficace de l'investissement public pour créer des emplois et à stimuler les activités économiques, a-t-elle suggéré.Outre les mesures à court terme, le gouvernement ne doit pas ignorer les réformes institutionnelles et structurelles, notamment dans les secteurs énergétique et bancaire, car elles sont essentielles pour une croissance durable, a-t-elle conclu. -VNA