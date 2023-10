Photo : Reuters

Hanoï (VNA) - La Banque mondiale (BM) vient de prévoir une baisse de la croissance économique à 3,9% pour la Malaisie en 2023 au lieu de 4,3% prévu en avril dernier dans un contexte de ralentissement significatif de la demande extérieure.Lors de la mise à jour économique de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique en octobre 2023 et de la publication du rapport de suivi de la situation économique de la Malaisie (MEM) en septembre 2023, l'économiste en chef de la BM, Apurva Sanghi, a déclaré qu’il était possible de reconnaître cette baisse à travers les exportations de la Malaisie qui a connu une diminution de 3,3% au premier trimestre et de 9,4% au deuxième.