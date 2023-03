Hanoi (VNA) – La croissance économique du Vietnam devrait se modérer à 6,3% en 2023, contre 8% l’an dernier, alors que la croissance des services ralentit et que la hausse des prix et des taux d’intérêt pèse sur les ménages et les investisseurs, a indiqué la Banque mondiale (BM) dans sa mise à jour économique en mars 2023 pour le Vietnam.

La directrice nationale de la BM au Vietnam, Caroline Turc (centre) lors de la cérémonie de publication du rapport, à Hanoi, le 13 mars. Photo: VietnamPlus

Dans le rapport intitulé " Exploiter le potentiel du secteur des services pour une croissance future", la BM a noté un fort rebond de l’économie vietnamienne en 2022, avec une croissance atteignant 8,0%, dépassant ses taux moyens de 7,1% de 2016 à 2019.



Cette croissance était en partie due à un faible effet de base, tiré par un rebond de la consommation privée intérieure suite à l’épidémie de Covid-19 et de solides performances dans le secteur manufacturier orienté vers l’exportation.

Cependant, la contribution du secteur public à la croissance a été limitée en raison de la faible exécution des programmes d’investissements publics. Alors que l’emploi est revenu aux niveaux d’avant le Covid-19 en 2022, la faiblesse de la demande mondiale a entraîné un ralentissement des commandes et des exportations au quatrième trimestre de 2022, ainsi qu’un regain de pressions sur le marché du travail.



L’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) était en moyenne de 3,1%. Le secteur financier vietnamien a subi une pression accrue en 2022, tandis que les soldes budgétaires sont estimés à enregistrer un excédent.



Reflétant les vents contraires intérieurs et extérieurs, la croissance du PIB devrait décélérer à 6,3% en 2023. La croissance du secteur des services ralentira à mesure que les faibles effets de base de l’après-Covid-19 s’estomperont. Le principal moteur de la croissance sera la demande intérieure, qui pourrait être affectée par une inflation estimée plus élevée (en moyenne de 4,5%) en 2023.



Compte tenu du fléchissement de la demande extérieure, la contribution des exportations nettes pèsera sur la croissance. L’économie devrait bénéficier de la mise en œuvre partielle de l’investissement en capital du programme de soutien économique 2022-2023. Une politique monétaire agile, étroitement coordonnée avec les objectifs de la politique budgétaire, contribuerait à maîtriser l’inflation intérieure.



La directrice nationale de la BM au Vietnam, Caroline Turc, a fait savoir que le Vietnam dispose de la marge de manœuvre budgétaire pour mettre en œuvre des mesures visant à stimuler la croissance, contrairement à de nombreux autres pays.



Elle a déclaré que la mise en œuvre efficace des investissements publics prioritaires est essentielle pour soutenir la croissance, tant à court terme qu’à plus long terme. En outre, les politiques budgétaire et monétaire doivent être synchronisées pour garantir que le soutien à l’économie et la stabilité macroéconomique sont effectivement réalisés.

Le secteur des services est devenu le plus grand secteur de l’économie vietnamienne, passant de 40,7% du PIB en 2010 à 44,6% du PIB en 2019. La part de l’emploi du secteur est passée de 29,6% en 2010 à 35,3% en 2019. En tant que deuxième source d’emplois, le secteur a absorbé une part importante de la main-d’œuvre en provenance du secteur agricole.

Cependant, la performance du secteur des services au Vietnam en matière de productivité et d’emploi est à la traîne par rapport à ses pairs. Malgré une augmentation de 34,3% entre 2011 et 2019, la productivité du travail du secteur des services au Vietnam (mesurée par la valeur ajoutée par travailleur) reste bien inférieure à celle de nombreux pays dans la région.



Par exemple, la productivité du travail du secteur des services au Vietnam (mesurée par la valeur ajoutée par travailleur) était de 5.000 dollars (dollars constants) par travailleur en 2019, elle est toujours bien en deçà des comparateurs, notamment la Malaisie (20.900 dollars), les Philippines (9.300 dollars) et l’Indonésie (7.300 dollars).

L’économiste principale de la BM, Dorsati Madani, a estimé qu’à l’avenir, s’ils sont correctement exploités, les services peuvent jouer un rôle crucial pour soutenir la croissance soutenue de la productivité du Vietnam et atteindre son objectif de devenir une économie à revenu élevé d’ici 2045.



Selon elle, toutes les économies à revenu élevé ont un vaste secteur des services qui fournit les plus grandes sources d’emploi et de valeur ajoutée.La petite taille des entreprises, les restrictions au commerce des services, la faible adoption des technologies et le peu de liens intersectoriels affectent la productivité du secteur des services.



Des réformes politiques sont donc nécessaires pour libérer le potentiel du secteur des services à contribuer à la croissance économique soutenue du Vietnam, a indiqué la BM.



Les actions prioritaires comprennent la réduction des restrictions au commerce des services et à l’entrée d’investissements étrangers et le déploiement des réformes de l’environnement des affaires pour renforcer la concurrence ainsi que l’accès au financement pour les entreprises nationales, la concentration des réformes sur les sous-secteurs de services susceptibles de favoriser la poursuite de la croissance d’autres secteurs de l’économie, en particulier l’industrie manufacturière. – VNA