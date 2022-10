Hanoi(VNA) – La Banque mondiale a noté, dans son Suivi macroéconomique du Vietnam en octobre 2022 publié jeudi 20 octobre à Hanoi, une croissance impressionnante pour le Vietnam.

L’économie vietnamienne a affiché une forte croissance de 13,7% en glissement annuel au troisième trimestre de 2022 et de 8,9% en glissement annuel, reflétant principalement un faible effet de base.

La production industrielle et les ventes au détail ont enregistré un nouveau mois de taux de croissance élevés (13,0% et 36,1% par rapport à la même période de 2021, ce qui pourrait être attribué à la fois à la vigueur des activités économiques et aux effets de base faibles.

La croissance des exportations et des importations a ralenti en septembre 2022 en raison de l’affaiblissement de la demande des principaux marchés d’exportation. L’engagement d’IDE a chuté en septembre, affecté par l’incertitude accrue concernant les perspectives économiques mondiales, tandis que les décaissements d’IDE ont continué de s’améliorer.



Malgré la baisse des prix de l’énergie, l’inflation de l’IPC s’est accélérée, passant de 2,9% en août à 3,9% en septembre, principalement en raison de la hausse des coûts de l’éducation et des loyers.

L’inflation sous-jacente de l’IPC s’est également accélérée, passant de 3,1% en août à 3,8% en septembre. La détérioration des termes de l’échange s’est atténuée au troisième trimestre de 2022 par rapport au deuxième trimestre.

La croissance du crédit s’est accélérée, passant de 16,2% en glissement annuel en août à 17,2% en glissement annuel en septembre, la Banque d’État du Vietnam (BEV) ayant relevé les limites de croissance du crédit pour certaines banques commerciales. Avec une forte demande de crédit, le taux d’intérêt interbancaire moyen au jour le jour est passé de 3,5% en août à 5,48% à la mi-octobre, le taux le plus élevé depuis 2013.

Le dông vietnamien a continué de se déprécier par rapport au raffermissement du dollar américain en septembre (1,0% par rapport à août et 3,8% par rapport à la même période de l’an dernier.

Afin de stabiliser la monnaie nationale, le 23 septembre 2022, la BEV a relevé de 100 points de base deux taux directeurs et le plafond des taux directeurs à court terme sur les dépôts libellés en monnaie locale, la première hausse de taux depuis avril 2020.

Le solde budgétaire a affiché un déficit de 0,5 milliard de dollars en septembre pour la première fois en 2022, mais a tout de même enregistré un excédent de 10,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l’année. Compte tenu de l’excédent budgétaire, depuis le début de l’année, les émissions d’obligations d’État n’ont atteint que 28,7% du plan annuel, contre 67,9% en 2021.

Selon la Banque mondiale, bien que la reprise économique soit restée forte, les incertitudes accrues liées au ralentissement de l’économie mondiale, à la hausse de l’inflation intérieure et au durcissement des conditions financières mondiales justifient une vigilance et une agilité politiques accrues.

Étant donné que l’économie ne s’est pas complètement redressée et que la croissance sur les principaux marchés d’exportation devrait ralentir, la poursuite d’une politique budgétaire active pour soutenir l’économie devrait être étroitement alignée sur les résultats économiques et coordonnée avec la politique monétaire.

Dans le même temps, alors que l’IPC et l’IPC de base atteignent 4%, le taux directeur fixé par les autorités, les autorités monétaires devraient être prêtes à envisager un nouveau resserrement de la politique monétaire pour s’assurer que l’inflation reste ancrée.

Compte tenu de la fin de l’abstention et du resserrement des conditions financières, le secteur financier est confronté à des risques accrus et des orientations rapides de la BEV contribueraient à endiguer la matérialisation de ces risques au niveau du secteur, affectant potentiellement l’économie réelle.

La récente tourmente autour de l’affaire de la Saigon Commercial Bank (SCB) met en évidence la nécessité d’une transparence accrue grâce à la publication en temps voulu d’informations détaillées sur les performances du secteur bancaire, d’une gouvernance d’entreprise améliorée, d’une surveillance renforcée basée sur les risques, y compris la surveillance des groupes d’entreprises et des prêts aux parties liées et l’intervention précoce, et un cadre de résolution bancaire renforcé. – VNA