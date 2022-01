La ville de Vinh Long. Photo: baovinhlong.com.vn



Vinh Long (VNA) - Le gouvernement vietnamien et la Banque mondiale (BM) ont signé un accord de financement de 126,9 millions de dollars pour améliorer l'accès aux infrastructures, la connectivité et réduire les risques d'inondation dans le noyau urbain de la ville de Vinh Long, province de Vinh Long (Sud), selon un communiqué de la BM publié le 6 janvier.

Le crédit de 126,9 millions de dollars est fourni par l'Association internationale de développement (IDA) de la BM. Le projet est cofinancé par une subvention de 19,5 millions de dollars du Fonds d'investissement pour le développement des infrastructures (DRIVE), une facilité fournie par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le solde sera à la charge du gouvernement vietnamien.

La ville de Vinh Long, située le long du corridor économique qui relie Ho Chi Minh-Ville au delta du Mékong, dispose d'énormes potentiels pour devenir une plaque tournante régionale de l'agro-industrie, du commerce et du tourisme.

Cependant, les inondations et le mauvais assainissement de l'environnement sont des obstacles majeurs qui freinent le développement. Située à basse altitude dans la plaine de la rivière Tien, environ 60 % de la ville est sujette aux inondations.

Le projet de développement urbain et d'amélioration de la résilience climatique de la ville de Vinh Long, d'un coût total de 202,2 millions de dollars, contribuera à éliminer les contraintes physiques au développement dans le centre urbain grâce au développement de systèmes de contrôle des inondations, de drainage, de collecte et de traitement des eaux usées et d'investissements dans les principales routes urbaines.

Le projet soutiendra également la construction de trois routes stratégiques qui amélioreront la connectivité interurbaine et renforceront encore la capacité de lutte contre les inondations de la ville. Ce projet améliorera encore la gestion et la planification urbaines grâce à des investissements dans les technologies des données, de l'information et de la communication.-VNA