La séance de travail entre des responsables de la province de Bac Ninh et de la Banque mondiale. Photo: VNA



Bac Ninh (VNA) – La présidente du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Nguyen Huong Giang, et une délégation de la Banque mondiale (BM) dirigée par Mme Elena Glinskaya, économiste à la BM, ont discuté des orientations et mesures concernant les soins des personnes âgées.

Lors d'une séance de travail, le 19 décembre, Mme Giang a déclaré qu’avec des avantages en matière de position géographique, d’infrastructures de transport, de potentiels économiques, Bac Ninh accordait toujours une attention particulière au bien-être et à la sécurité sociale.

La province compte actuellement plus de 150.000 personnes âgées, dont 27.000 personnes de 70 à 80 ans et plus de 19.000 personnes de plus de 80 ans bénéficient d’allocutions sociales mensuelles.

Appréciant l’idée sur l’édification d’un système de soins des personnes âgées de la BM, Mme Giang a indiqué que sa province avait confié aux services et organes compétents la tâche de choisir des modèles appropriés.

Pour sa part, des responsables de la BM ont souligné la nécessité de l’édification des modèles de soins des personnes âgées dans le contexte actuel. Au Vietnam, la BM est en train de travailler avec certaines localités pour trouver des modèles appropriés. –VNA