Hanoï, 20 novembre (VNA) – La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 500 millions de dollars pour aider les Philippines à faire face aux catastrophes naturelles et aux menaces climatiques, avec un accent particulier sur la protection des écoles, des établissements de santé et des établissements humains.

Photo d'illustration : Xinhua/VNA

La BM a souligné que le gouvernement des Philippines peut rapidement recourir au prêt en cas de catastrophe naturelle majeure ou de crise sanitaire, minimisant ainsi l'impact sur l'économie et le développement à long terme.Selon la Banque mondiale, environ 60 % de la superficie totale du pays et au moins 74 % des Philippins sont vulnérables à de multiples dangers, notamment les typhons, les glissements de terrain, les inondations, les ondes de tempête, les sécheresses, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Les catastrophes naturelles endommagent régulièrement les infrastructures, perturbent la fourniture des services essentiels d’éducation et de santé et détruisent les maisons et les biens personnels, rendant la vie plus difficile à de nombreuses familles et plongeant certaines dans la pauvreté.Aux Philippines, environ 78 % des écoles publiques et 96 % des élèves sont exposés et vulnérables à de multiples dangers. Entre 2021 et 2023, environ 4.000 écoles ont été endommagées en raison de diverses catastrophes, entraînant la rupture de la continuité pédagogique pour 2 millions d’enfants.Ndiamé Diop, directrice national de la BM pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, a déclaré que le véritable avantage de ce soutien réside dans sa capacité à fournir rapidement des services cruciaux tels que des soins de santé, un abri et de la nourriture aux personnes les plus touchées par les catastrophes ou les événements climatiques.Il s'agit de s'assurer que les personnes les plus démunies soient prises en charge et puissent rebondir immédiatement après ces catastrophes, a-t-il ajouté.L’indice mondial des risques 2022 place les Philippines au premier rang des pays les plus sujets aux catastrophes au monde. La nation de l'archipel est fréquemment frappée par de puissants typhons qui ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain et secouée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.La banque a déclaré que les catastrophes naturelles ont tué environ 33.000 Philippins au cours des 30 dernières années et touché environ 120 millions de personnes. - VNA