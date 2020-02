Des panneaux solaires. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) – Selon un dernier rapport de la Banque mondiale concernant l’énergie solaire au Vietnam, le pays pourrait porter la puissance totale de ses installations photovoltaïques qui est actuellement de 4,5 GigaWatt (GW), à des dizaines de GW d’ici dix ans.

Ce rapport indique également que des milliers d’emplois seraient créés si le Vietnam applique une nouvelle approche dans l’appel d’offres pour sélectionner et mettre en œuvre des projets photovoltaïques.

Le rapport, intitulé « Vietnam Solar Competitive Bidding Strategy and Framework » (Cadre et Stratégie d'Appel d'offres concurrentiel pour l'énergie solaire au Vietnam), est un fruit d'une coopération technique entre la Banque mondiale (BM) et le gouvernement vietnamien depuis deux ans, qui vise à développer et mieux gérer l’énergie solaire.

Outre de nouvelles approches sur les appels d’offres concurrentiels, le rapport recommande de fixer des objectifs annuels et à moyen terme, et de modifier le cadre juridique concernant la sélection des producteurs indépendants.

Le rapport prévoit que l’augmentation de l’électricité photovoltaïque au Vietnam pourrait créer chaque année 25.000 nouveaux emplois dans les secteurs du développement de projets, de services, de la maintenance.., et ce d’ici 2030.

Ousmane Dione, directeur national de la BM au Vietnam, a affirmé que son institution aiderait le Vietnam à atteindre ses objectifs en termes d’énergies durables.

De son côté, Hoang Tien Dung, directeur de l’Autorité de l’électricité et des énergies renouvelables relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a remercié la BM pour son assistance qui aidera le secteur des énergies renouvelables à s’assurer d’un développement plus durable, transparent et concurrentiel, à mieux harmoniser les intérêts des investisseurs, de l’Etat et des habitants. -VNA