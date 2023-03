Hanoi (VNA) – L’actrice américaine Corrin Carlson a déclaré sa flamme à la cuisine vietnamienne, donnant souvent des critiques de qualité sur la nourriture, les restaurants, les voyages et la vie quotidienne au Vietnam à travers son blog nommé "Plates of Hanoi".

L’actrice américaine Corrin Carlson à l'oeuvre. Source: What about Viet Nam



Selon la britannique BBC, lors d’un périple en Asie en été 2019, Corrin Carlson a reçu une invitation de voyage à Hanoi de la part de nouveaux amis qui travaillent comme professeurs d’anglais au Vietnam.Venue en sac à dos au Vietnam, où elle rencontrera plus tard sa partenaire à Hanoi, elle comptait rester quelques mois pour découvrir la vie et la culture dans le pays en forme de S.Mais son faible pour la cuisine vietnamienne et ses pérégrinations dans les campagnes vietnamiennes en ont décidé autrement : elle reste au Vietnam au lieu de rentrer au bercail aux États-Unis quand l’épidémie de Covid-19 est survenue.Constatant que de nombreux jeunes gourmets vietnamiens talentueux partagent de la bonne nourriture sur Instagram, mais pas souvent en anglais, elle a donc décidé de créer un blog sur la vie et la nourriture au Vietnam du point de vue d’un étranger.J’ai décidé de créer le compte Instagram appelé "Plates of Hanoi" pour partager avec d’autres anglophones de la bonne nourriture afin qu’ils sachent où ils pourraient la trouver, a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’elle a aussi commencé à publier régulièrement sur TikTok pendant la distanciation sociale.Corrin Carlson a partagé son but d’être une ressource pour les autres étrangers et touristes, afin qu’ils soient plus confiants pour se régaler des mets appétissants autour de Hanoi.Sa partenaire l’accompagne pour essayer de nouveaux restaurants et de la nourriture. La critique culinaire espère apprendre davantage le vietnamien afin qu’il lui soit plus facile de communiquer avec les restaurateurs et les serveurs.L’une des premières vidéos de Corrin sur les réseaux sociaux concernait le pho, en pleine distanciation sociale. Dans la vidéo, Corrin porte un masque et explique comment les vendeurs mettent le pho dans des sacs à emporter à la maison, apportant une nouvelle perspective sur le pho qui est déjà familière aux étrangers lorsqu’il est servi dans la rue.Cette vidéo, qui est devenue virale avec 5 millions de vues, donne non seulement une nouvelle perspective sur pho, mais donne également aux téléspectateurs un aperçu du Covid-19 au Vietnam et de la façon dont les gens vivent.Vivant au Vietnam depuis plus de deux ans, elle a dégusté la plupart des plats célèbres comme le bun cha (nouilles de riz à la viande grillée), le bun dâu mam tôm (nouilles blanches avec morceaux de tofu rissolé) et le pho. Cependant, elle dit que son plat vietnamien préféré est toujours le banh cuôn (crêpes de riz à la vapeur roulées).Je pense que c’est quelque chose de magnifique au Vietnam que vous ne trouvez pas dans de nombreuses régions du monde. J’ai mangé de la nourriture de rue au moins deux fois par jour pendant mon séjour au Vietnam, pour ne pas dire trois fois, a-t-elle confié. – VNA