Hanoi, 29 mai (VNA) - Le partenariat de longue date entre la Belgique et le Vietnam porte ses fruits. En effet, le déploiement de projets de coopération au Vietnam, notamment dans la gestion de l'eau, a aboutit à des résultats positifs.





La Belgique soutient beaucoup de projets de gestion de l'eau au Vietnam.

Photo: Archives/CVN

Ce 28 mai, un colloque organisé à Hanoï sous la direction de l’ambassade de Belgique au Vietnam, l’Agence belge de développement (Enabel), la KU Leuven, l’Université de Liège, l’Université libre de Bruxelles et l’Université nationale de Hanoï, avait pour thématique la "Gestion de l’eau en milieu urbain du Vietnam dans le contexte du changement climatique". L'occasion de passer en revue les projets de coopération entre la Belgique et le Vietnam dans la gestion durable de l’eau. Il favorisait également les échanges de connaissances et d’expertises entre les scientifiques. Mais aussi un partage entre différents acteurs comme les décideurs, les universités, les instituts de recherche ou encore les partenaires de développement internationaux.



Le changement climatique est devenu ces derniers temps une question d’actualité dans tous les pays. Les conséquences de ce dérèglement sont "de plus en plus visibles", a souligné Paul Jansen, ambassadeur belge au Vietnam. Face à ce problème, "nous nécessitons les actions au niveau mondial", a-t-il poursuivi. Toujours selon lui, "le Vietnam est un des pays les plus touchés par le changement climatique." Le développement socioéconomique, l’urbanisation et l’industrialisation rapides ont exercé une forte pression sur l’environnement et les ressources naturelles du pays.



Solutions efficaces à l’aménagement urbain

Le colloque: "Gestion de l’eau en milieu urbain du Vietnam dans le contexte du changement climatique", le 25 mai à Hanoï. Photo: Vân Anh/CVN

La gestion de l’eau est un secteur prioritaire dans la coopération belge au développement. Au Vietnam, l’Agence belge de développement (Enabel) met en place des projets à Hà Tinh, Ninh Thuân et Binh Thuân. Ils ont notamment pour objectif la réalisation d’études portant sur la régionalisation des modèles de changement climatique, la conduite d’enquêtes socioéconomiques, la modélisation hydrologique et hydraulique, la restauration des mangroves, et l’évaluation des capacités techniques et institutionnelles…



De plus, les recherches universitaires belgo-vietnamiennes sont également déployées à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho. Les recherches sont focalisées sur la télédétection, les systèmes de lutte contre les inondations, la cartographie des inondations, la protection contre les inondations, le rôle des cours d’eau / rivières, la planification urbaine et l’architecture paysagère… Ces recherches contribuent à apporter des solutions efficaces à l’aménagement urbain et à la gestion durable de l’eau.



À Hanoï, le projet "Évaluation des risques d'inondation à Hanoï dans les conditions climatiques actuelles et futures" étudie le développement urbain face au changement climatique, et fournit un soutien scientifique sous la forme d'outils permettant d'élaborer des plans de développement durable. À noter qu’avec l'urbanisation croissante, le système de drainage à Hanoï est maintenant menacé de surcharge. Les inondations urbaines entraînent non seulement des pertes économiques et humaines, mais génèrent également des problèmes environnementaux. Une situation qui s'aggrave sous l’impact du changement climatique, qui devrait causer davantage de tempêtes. Le projet a pour but de développer un système intégré de modélisation des eaux de surface permettant d’évaluer les inondations en milieu urbain à Hanoï dans les conditions actuelles et selon différents scénarios de changement climatique.



Partenaires de longue date de la coopération au développement, la Belgique et le Vietnam ont développé leurs relations bilatérales dans différents secteurs. À travers ce colloque, la Belgique réaffirme son soutien au développement durable au Vietnam. - CVN/VNA