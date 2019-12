Quang Binh (VNA) – Selon le Service du Tourisme de Quang Binh, des images de la grotte de Son Doong et d’autres sites de cette province centrale du Vietnam apparaissent dans le nouveau clip vidéo musical d’Alan Walker, baptisé “Alone Pt II”, lequel est officiellement sorti le 27 décembre.



“Alone Pt II” est un produit d’Alan Walker et de la chanteuse Ava Max. Il devrait impressionner les spectateurs avec la beauté majestueuse de la grotte de Son Doong et de la nature de Quang Binh, aux côtés d’autres facteurs. Le nom de Son Doong apparaît également dans le clip, ce qui contribue à présenter au monde une destination attrayante au Vietnam.



Le Service provincial du Tourisme a annoncé que “Alone Pt II” sera présenté lors du programme Phong Nha Countdown Party 2020, qui aura lieu le soir du 31 décembre au centre de tourisme Phong Nha, district de Bo Trach. Cet événement verra la participation de nombreux artistes célèbres du Vietnam. Un tir de feux d’artifice est également prévu pour saluer le Nouvel An.



Son Doong, dans le district de Bo Trach, province de Quang Binh, appartient aux complexes de grottes de Phong Nha - Ke Bang. Elle est considérée comme la plus grande grotte naturelle du monde. En 2014, le New York Times l’a également classée à la 8e place des «52 lieux incontournables de cette année».



Ce n'est pas la première fois que des paysages au Vietnam apparaissent dans des produits musicaux et des films de stars internationales. Il y a quelques années, des scènes de "Kong: Skull Island" avaient même été tournées à Quang Binh permettant de braquer les projecteurs sur cet endroit célèbre.



Alan Walker, né en 1997, est un DJ, auteur-compositeur et producteur britannico-norvégien. Son hit «Faded», sorti en 2015, fut un immense succès partout dans le monde.-VNA