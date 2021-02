Hanoï (VNA) - En voyageant à travers le Vietnam, la photographe vietnamienne Ngoc Diem a visité de nombreux villages de métiers traditionnels, et a enregistré de beaux moments à travers des photos uniques. - CPV/VNA

«Grillade des poissons» dans le district côtier de Quynh Luu de la province de Nghê An. Ce district compte 50 foyers pratiquant ce métier. Photo: VnExpress

Paysage paisible de champ dans la lagune Tra O, district Phu My, province Binh Dinh. L'élevage des canards en plein champ pour récolter les œufs est très populaire dans les zones rurales du Vietnam. Photo: VnExpress

Le village de nouilles de riz et de gâteaux d'An Thai dans le chef-lieu d'An Nhon, province de Binh Dinh attirent de nombreux visiteurs. Photo: VnExpress

Outre la fabrication de sel, la province de Ninh Thuan est célèbre pour le village de poissons Anchovies séchés de My Tan dans le district de Ninh Hai. Ce village est situé sur la route de la baie de Vinh Hy - Binh Tien, à environ 20 km à l'est de la ville de Phan Rang-Thap Cham. Photo: VnExpress

Le village de briques de Mang Thit dans la province de Vinh Long, à la riche histoire de plus de 100 ans, est le plus grand centre de production de briques rouges et de poterie du delta du Mékong. Il existe encore environ 1.300 fours à briques, s'étendant sur une superficie de 3.000 hectares. Photo: VnExpress