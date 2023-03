Le gouverneur de la Basse-Saxe, un Land allemand, Stephan Weil, et l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh. Photo: VNA



Berlin (VNA) – Le gouverneur de la Basse-Saxe, un Land allemand situé au nord-ouest du pays, Stephan Weil, a exprimé son impression devant le développement dynamique du Vietnam au cours de ces dernières décennies, en particulier ces 10 dernières années, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Allamegne, Vu Quang Minh.



Le Vietnam, avec sa situation géostratégique et sa forte croissance économique, est devenu une destination attractive dans la région, a dit Stephan Weil, ajoutant qu’il dirigerait une délégation d'entreprises de ce Land au Vietnam en octobre prochain dans le but de sonder les possibilités de coopération.

Il a fait savoir que ce Land possédait des atouts dans l'énergie éolienne et souhaitait coopérer avec le Vietnam pour exploiter l'éolien offshore, affirmant que son Land souhaite attirer davantage d'étudiants vietnamiens pour y faire leurs études.

Les représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie (IHK) de Hanovre, Tilman Brunner et Michael Seitz, ont déclaré que de plus en plus d'entreprises allemandes sont intéressées par investir et faire des affaires au Vietnam.

La vice-présidente du Landtage de Basse-Saxe (parlement régional du land de Basse-Saxe), Barbara Otte-Kinast, a souligné qu'en plus des industries automobile et éolienne, la Basse-Saxe possède également de grands atouts dans l'agriculture et s'intéresse à la protection des consommateurs. La Basse-Saxe et des localités du Vietnam peuvent coopérer dans les domaines du transfert de technologie, de savoir-faire sur les machines agricoles, de systèmes de contrôle de la qualité des produits avant leur mise sur le marché, etc.

Selon Barbara Otte-Kinast, des agences de différents domaines de ce Land ont également prévu d'organiser des visites dans un futur proche pour renforcer la coopération avec le Vietnam. De son côté, l'ambassadeur Vu Quang Minh a souligné qu'au fil des ans, les relations de coopération amicale entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Bundestag continueraient d'être maintenues et promues.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a espéré continuer à recevoir le soutien de Barbara Otte-Kinast pour resserrer davantage les relations amicales entre les gouvernements et les peuples des deux pays. -VNA



