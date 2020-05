Cérémonie marquant la mise en service de la plateforme des codes postaux Vpostcode. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La base des codes postaux a été mise en ligne sur la plateforme https://vpostcode.vn. Une cérémonie a eu lieu jeudi 7 mai à Hanoï pour marquer cet événement, en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.



Cette cérémonie a été organisée par le ministère de l’Information et de la Communication et la compagnie générale Vietnam Post.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a qualifié la mise en ligne de la base des codes postaux d’un événement substantiel dans le cadre des efforts d’accélérer la transition numérique dans le secteur des postes. Il a appelé le secteur postal à continuer de rechercher de nouvelles idées pour créer des produits pratiques.



Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung , a annoncé que Vpostcode serait une plateforme commune des entreprises postales et de livraison au Vietnam.



De son côté, Le Quoc Anh, directeur général adjoint de la compagnie générale Vietnam Post, a indiqué que Vpostcode disposait de plusieurs fonctionnalités pratiques, dont recherche et partage de codes postaux, détermination de la position géographique, calcul d’itinéraires. La plateforme permet aussi aux habitants et aux organisations de mettre à jour des informations, favorisant les livraisons et la logistique.



Suivant le principe du système de géocodage Open Location Code (OLC), Vpostcode fournit des informations sur la position et le code postal d’un lieu au Vietnam, facilite ainsi l’accès à une adresse. A ce jour, plus de 23 millions d’adresses au Vietnam ont déjà un code postal.-VNA