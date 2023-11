La cérémonie d'inauguration. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La banque sud-coréenne Woori a inauguré le 8 novembre sa nouvelle succursale dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, portant le nombre de ses bureaux au Vietnam à 21 après 26 ans d’opération dans le pays.

Le directeur général de Woori Bank Vietnam, Park Jong Il, a déclaré que la création de la succursale dans la ville de Can Tho faisait partie de la stratégie de la banque sud-coréenne visant à renforcer ses activités commerciales au Vietnam, dans l'espoir d'offrir les meilleurs services et produits financiers aux résidents et aux entreprises locales.

Woori Bank Vietnam offre une diversité de services financiers aux particuliers et aux entreprises, a-t-il déclaré, ajoutant que la banque fournit également des conseils financiers aux entreprises sud-coréennes qui souhaitent entrer sur le marché vietnamien.

Le consul général de la République de Corée, Shin Choong Il, a souligné qu'étant présente au Vietnam depuis 1997, Woori Bank jouissait d'un fonctionnement solide et contribuait à l'amitié entre le Vietnam et la République de Corée.

Le directeur de la succursale de Can Tho de la Banque d'État du Vietnam, Tran Quoc Ha, a promis de soutenir Woori Bank pour qu'elle puisse mener des activités efficaces dans la ville, tout en demandant à la banque de se conformer strictement aux réglementations connexes au Vietnam et de respecter les avantages de ses clients.

Créée en 1899, Woori Bank est la plus ancienne banque de la République de Corée. Elle compte 713 succursales et bureaux de transaction nationaux ainsi qu'un réseau de 567 autres dans 24 pays à travers le monde. Avec une valeur totale d’actifs de 508,1 milliards de dollars, Woori Bank s’est fait un nom sur la liste des plus grandes banques du monde.

Woori Bank a ouvert sa première succursale à Hanoï en 1997. La banque prévoit d'ouvrir 10 succursales à travers le pays au premier semestre 2024.-VNA