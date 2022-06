Au port de Cat Lai, Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Banque mondiale (BM) a rendu publique le 13 juin à Hanoï le rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du Vietnam en juin 2022.



Selon ce rapport, la production industrielle a poursuivi sa croissance avec un taux de 10,4% par rapport à la même période en 2021. Les ventes au détail de biens et services de consommation, elles, ont augmenté de 4,2% par rapport au mois dernier et de 22,6% par rapport à la même période en 2021. Cela montre une forte reprise de la demande intérieure.



En particulier, environ 173.000 visiteurs étrangers sont arrivés au Vietnam en mai, soit environ 70% de plus qu'en avril et le nombre le plus élevé depuis avril 2020. Un boom des services d'hébergement et de restauration a été constaté. Les revenus des services de voyage ont également triplé par rapport à la même période l'an dernier.



Dans un contexte d'incertitude mondiale croissante, la croissance des exportations a ralenti et la croissance des importations s'est stabilisée.



Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés en mai ont atteint 879 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis septembre 2020. Il s'agit du 4e mois consécutif de baisse, en partie à cause des impacts de la guerre en Ukraine et de la distanciation sociale pour contrôler l'épidémie de COVID-19 en Chine. Toutefois, les IDE décaissés en mai ont augmenté de 8,5% par rapport à la même période de l'an dernier et il s’agit du 6e mois consécutif d'augmentation.



L'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté, passant de 2,6% en avril à 2,9% en mai, principalement en raison de la hausse des prix des carburants.



Le crédit a connu une forte croissance de 16,9% en variation annuelle. Les recettes budgétaires totales de l'État en mai ont augmenté d'environ 29,4% par rapport à la même période en 2021, aidant le budget public à connaître un excédent pour le 5e mois consécutif.



Le rapport de la Banque mondiale indique que l'économie vietnamienne a maintenu sa reprise malgré l'incertitude mondiale croissante. Cependant, le gouvernement doit être prudent face aux risques d'inflation. Des mesures de soutien temporaires, y compris des aides directes ciblées, devraient être envisagées pour aider les ménages pauvres à faire face à la hausse des prix. En outre, le gouvernement doit encourager les investissements pour contribuer à accroître l'offre…-VNA