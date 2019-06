Le port de Yangon. Photo: Getty Images



Yangon (VNA) - L’économie du Myanmar devrait connaître une croissance de 6,5% au cours de l’exercice 2018-2019 (d’octobre 2018 à septembre 2019), selon un récent rapport de la Banque mondiale (BM).

La croissance continuerait d'être généralisée, soutenue par les secteurs de l'industrie et des services. Les activités industrielles ont repris, grâce à de fortes performances dans les secteurs du textile-habillement et de la construction, selon la BM.

L'accélération du programme de réformes prévu dans le plan de développement durable du Myanmar, ainsi que les investissements publics ciblés et la participation du secteur privé, permettraient de consolider la stabilité macroéconomique et aideraient ce pays à maintenir son élan et à atteindre ses objectifs de croissance à long terme, selon Gevorg Sargsyan, directeur du Bureau de la BM au Myanmar.

La BM prévoit une croissance de 6,7% pour le Myanmar pendant l’année fiscale 2020-2021 malgré une détérioration de la conjoncture mondiale, du fait de l'accélération de la mise en œuvre des réformes, des dépenses en infrastructures et des investissements dans des secteurs tels que le commerce de gros et de détail, les assurances et les banques en cours de libéralisation.

Selon la BM, l'inflation au Myanmar devrait se stabiliser à 6,6% à moyen terme, soulignant que les pressions inflationnistes pourraient augmenter en raison de la volatilité des prix mondiaux de l'énergie et de la possibilité que le gouvernement augmente les tarifs de l'électricité pour les aligner sur le coût de production.

Dans le secteur de l’énergie, la BM indique que le Myanmar doit doubler ses investissements et mettre en œuvre des projets plus rapidement pour répondre à la demande croissante. -VNA