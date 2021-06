Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, travaille avec la directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk. Photo : Tung Dinh.

Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MADR), Le Minh Hoan, a eu le 23 juin une séance de travail avec la directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Carolyn Turk, pour discuter des questions liées aux agriculteurs, à l'agriculture et aux zones rurales.

Lors de la rencontre, le ministre Le Minh Hoan a déclaré souhaiter que le Vietnam bénéficie davantage d’assistances et de consultations de la BM et d’experts dans son processus d’édification d'un écosystème agricole dans le but d’améliorer la vie des agriculteurs.

Photo : VNA

Le ministre a également demandé à la BM de soutenir le Vietnam en matière de conseils de politiques, de stratégies et d’innovation institutionnelle en vue d’édifier une agriculture développée durable.

Le Minh Hoan a en outre suggéré que la BM privilégie les aides dans la résistance aux intempéries, la sécurité des barrages et des infrastructures d'irrigation pour la production, l’approvisionnement en eau courante et l'environnement rural.

De son côté, Mme Carolyn Turk a affirmé que la BM était un partenaire étroit avec le MADR au cours des 25 dernières années. Elle a déclaré espérer que ces relations seraient encore plus resserrées dans les temps à venir et que son institution pourrait travailler avec le Vietnam pour développer une agriculture à faible émission de carbone dans l’avenir.

La BM est prête à continuer de travailler avec le MADR et à fournir un soutien financier à de nouveaux projets dans les temps à venir, a-t-elle ajouté. –VNA