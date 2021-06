Hanoï (VNAà - Selon son rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du Vietnam en juin, la Banque mondiale a apprécié la résilience de la production industrielle à la quatrième vague de COVID-19.



Par rapport aux vagues épidémiques précédentes, c'est le moment où le nombre d'infections au Vietnam augmente le plus, ce qui oblige le gouvernement à appliquer de strictes restrictions de déplacements dans les provinces touchées, notamment trois grandes villes que sont Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. Certaines usines et parcs industriels importants de Bac Giang et Bac Ninh ont également dû fermer temporairement leurs portes en raison de l'épidémie.



Cependant, l'indice de la production industrielle en mai a augmenté d’environ 1,6% par rapport à avril et de 11,2% par rapport à la même période l'année dernière. Les conditions commerciales se sont également améliorées.



Cependant, la Banque mondiale a indiqué que si la pandémie n'était pas contrôlée rapidement, les industries manufacturières et la vente au détail du Vietnam seraient affectées.-VNA

Nguyễn Hồng Ngọc source