Hanoi (VNA) - La Banque d’Etat du Vietnam (BEV) a décidé de baisser les taux directeurs de 0,25% à partir du 16 septembre, a-t-on appris de la décision 1870/QD-NHNN de la banque centrale en date du 12 septembre.

Le siège de la Banque d’Etat du Vietnam est basé à Hanoi. Photo : BEV

Le taux de refinancement a été abaissé de 6,25% à 6,0% par an, le taux d’escompte de 4,25% à 4,0% par an, et le taux interbancaire au jour le jour et le taux des prêts destinés à financer des soldes à découvert dans des opérations de compensation entre la BEV et les banques commerciales de 7,25% à 7,0%.Le taux d’intérêt des offres de documents de valeur par le biais des opérations d’open market est réduit de 4,75% à 4,5% par an.Pham Thanh Hà, directeur du Département de la politique monétaire de la BEV a noté que dans la période actuelle, l’économie mondiale connaissait des développements moins favorables et que les banques centrales de nombreux pays, y compris la Fed des États-Unis et la Banque centrale européenne, avaient réduit leurs taux d’intérêt.Il a ajouté que dans le pays, la macroéconomie nationale restait stable, l’inflation était sous contrôle et les marchés monétaire et des changes restaient stables.La BEV a fixé l’objectif de croissance du crédit pour 2019 équivalent à l’année précédente à environ 14%. Le crédit restera concentré sur les domaines prioritaires, assurant la maîtrise des risques et soutenant la croissance économique. – VNA